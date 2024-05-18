جوارديولا: أخشى دراما جديدة.. وآرسنال لن يعطينا فرصة أخرى





مدرب فريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، يتوقع أجواءً مشحونة في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل، حيث يسعى فريقه للحفاظ على لقب البريميرليج. من الممكن أن يحقق السيتي اللقب للمرة الرابعة على التوالي بفوزه على ضيفه وست هام يونايتد، بغض النظر عن نتيجة لقاء منافسه آرسنال مع إيفرتون في نفس التوقيت.

جوارديولا يخشى تكرار المواجهة الصعبة التي مر بها في اليوم الأخير من موسم 2021-2022، حيث تأخر مانشستر سيتي بهدفين أمام أستون فيلا قبل أن يقلب النتيجة لصالحه ويفوز بـ 3-2، ليحرز اللقب بفارق نقطة واحدة عن ليفربول.

سيقدم المدرب الإسباني مقاطع فيديو تحفيزية للاعبيه، تسلط الضوء على تتويج مانشستر سيتي باللقب في اللحظات الأخيرة في عام 2022 وأيضًا في 2012 عندما سجل سيرجيو أجويرو الهدف التاريخي ضد كوينز بارك رينجرز.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي يوم الجمعة: “الجميع يتمنى أن يكون في موقفنا، ولكن لن يكون الأمر سهلاً. لقد مرنا بلحظات صعبة مثل مواجهة أستون فيلا وكوينز بارك رينجرز، ولكننا جاهزون للمواجهة الصعبة في الجولة الأخيرة”.

وتابع: “أريد أن أضع في أذهان اللاعبين: انظروا إلى توتنهام، كيف قاتلوا من أجل كل كرة، لقد كان التزامًا لا يصدق.. سيحدث نفس الشيء (من وست هام).. علينا وعلى جمهورنا أن نكون جاهزين منذ اللحظة الأولى”.

وواصل: “لقد رأيت تمامًا رد الفعل (من جانب لاعبي السيتي) في غرفة خلع الملابس، في ملعب توتنهام (بعد الفوز 2-0).. لقد شعروا بالارتياح، لكن لم تكن هناك احتفالات إضافية، أو شيء من هذا القبيل.. لقد كانوا سعداء، لكنهم كانوا هادئين أيضا بشكل لا يصدق”.

وأردف جوارديولا: “لقد عرفوا (اللاعبون) أن الفوز منحنا فرصة، في اليوم الأخير من الموسم.. لكن إذا كنت تعتقد أن إيفرتون سيفعل شيئًا ما (أمام آرسنال) فانسَ الأمر.. لقد أعطانا آرسنال فرصة واحدة.. الأمر ليس أكثر تعقيدًا من ذلك”.وختم: “حتى لو لم نفز باللقب، سيسير الأمر على ما يرام.. ما زلنا هنا معًا، ولن يتغير شيء، سواء فزنا بأربعة ألقاب متتالية، أو توج آرسنال بالبريميرليج.. نحن نعلم كم كنا جيدين”.

كووورة