أيشواريا راي باتشان مستمرة في إطلالتها الغريبة بمهرجان كان – صور





ظهرت الممثلة الهندية الشهيرة، أيشواريا راي باتشان، بإطلالة غريبة، على السجادة الحمراء، للعرض العالمي الأول لفيلم KINDS OF KINDNESS، ضمن فعاليات الدورة ٧٧ لمهرجان كان السينمائي الدولي.وارتدت أيشواريا راي باتشان، فستانا، يشبه زينة أعياد الميلاد، ولها ذيل طويل واكتاف عريضة.

وكانت أيشواريا راي باتشان، ظهرت أمس أيضا بإطلالة غريبة، في العرض العالمي لفيلم Megalopolis.

وتشهد مدينة كان الفرنسية، توافد عدد كبير من نجوم العالم، للمشاركة في فاعليات الدورة ٧٧ من مهرجان كان السينمائي الدولي، والتي تقام من ١٤ مايو إلى ٢٥ من الشهر ذاته.

بوابة فيتو