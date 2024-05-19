رسالة خاصة من لطيفة لـ عادل إمام في عيد ميلاده “بحبك”
الفنانة التونسية لطيفة أبدت اهتمامها بتهنئة الفنان الكبير عادل إمام بعيد ميلاده الـ84، حيث احتفل بمناسبة هذا اليوم. وأكدت أن الزعيم قدم لها الدعم منذ قدومها إلى مصر لبدء مسيرتها الفنية.
وفي هذا السياق، نشرت لطيفة صورة تجمعها بالزعيم عادل إمام على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، معبِّرة عن تقديرها ومحبتها له. وقالت: “كل ثانية وأنت طيب، على قدر ما أسعدتنا وضحكتنا وعلمتنا وفرحتنا ووعتنا ووعيت أجيال”.
وتابعت: أنت رمز أنت مدرسة أنت زعيم الفن.. بحبك من أول يوم في حياتي لآخر يوم في حياتي.. بحبك وبحترمك.. أنت من أكتر الناس اللي وقفوا معايا من أول ما جيت مصر ونصحوني ووعوني وأنا سمعت كلامك.. ربنا يحميك ويحافظ عليك ويطول في عمرك ويخليك لينا يا رب.. بحبك.
بوابة فيتو
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