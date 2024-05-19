وريث فريد الأطرش يقاضى نانسى عجرم بسبب أغنية “أنا وأنت وبس”





فيصل فؤاد الأطرش، الوريث الوحيد للفنان فريد الأطرش، أعلن من خلال ممثله القانوني الدكتور حسام لطفي عن تقديم دعوى قضائية ضد الفنانة نانسي عجرم، بسبب استخدام أغنية “أنا وأنت وبس ولا حد تالتنا” دون الحصول على موافقة من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية “ساسيرو”، أو الشركة المدنية للمؤلفين والملحنين. يعتبر الطرفان أن هذه الجهات هي المالكة لحقوق الأداء العلني والطبع والميكانيكي وإعادة النشر للأغنية.

وقد كلف الوريث الوحيد للفنان فريد الأطرش، ممثله القانوني باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جريدة الدستور