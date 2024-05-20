الخلية الأمنية بالجزيرة تضبط عدد (25) جهاز ساوند سستم – صور

ظهر الأحد، قام السيد الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة، بزيارة لمباني الخلية الأمنية في مدينة المناقل، العاصمة الإدارية للولاية، برفقة العميد شرطة الدكتور خالد محمد نور، مدير شرطة الولاية المكلف، والعقيد ركن أحمد محمد علي المنسي، قائد اللواء الثالث مشاة القطاع الغربي، إضافة إلى أعضاء حكومة الولاية.

وقام السيد الطاهر إبراهيم الخير بالاطلاع على حجم الضبطيات التي تم تحقيقها من قبل الخلية الأمنية، حيث تم ضبط 25 جهاز ساوند سيستم تم سرقتها من مدينة ودمدني.

وأشاد السيد الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة، بالدور الذي تقوم به الخلية الأمنية في ترسيخ سيادة الدولة وتعزيز الأمن والطمأنينة والاستقرار، وفي ملاحقة الجناة والمتسللين من بقايا المرتزقة واللصوص، مؤكداً أن التعاون والتضامن بين قوات الأمن كافة هو من أجل تأمين سلامة واستقرار سكان الولاية.

من جانبه، أكد العميد شرطة الدكتور خالد محمد نور، على حرص قوات الأمن في بسط الأمن وحماية ممتلكات وعرض المواطنين، وأنهم العين الفاحصة التي تتتبع مصادر الخطر التي تهدد أمن الأمة السودانية.