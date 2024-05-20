الملازم أول محمد صديق

كل شيء يمكن التحايل عليه إلا فرض عين الإنتماء للدين والوطن .

الدكتور فضل الله أحمد عبدالله

وهكذا ، إمتثل الملازم أول محمد صديق لمعنى ذاك القول ( بيان بالعمل ) …

إذ لم يجد لنفسه عذر أن لا يقف ضد الجنجويد منذ سنوات قحت الكالحات والثورة الديسمبرية المصنوعة ، حتى تاريخ فصله من الخدمة العسكرية في القوات المسلحة .

وبعدما أعادوه إلى مكانه ، ظل هو هو في موقفه عدوا للجنجويد … أعداء السودان دولة وشعبا …

الملازم أول أول محمد صديق ، في بيانه العملي سطر مقولته :

ويل يومئذ لمن فر من ساحة الكرامة دفاعا عن أمه وأبيه ، وجاره وأخيه ، ووطنه وبنيه ..

وويل لمن فر من صف المؤمنين بالسودان تراثا وهوية ، بحثا عن مراقد آمنة عند آل دقلو . وتركوا الوطن يحترق بفوهات بنادق الجنجويد .

الملازم أول محمد صديق ظل ثابت حتى ارتقى سلم الدم شاهدا وشهيدا ..

الدكتور فضل الله أحمد عبدالله