فستان مكشوف.. عبير صبري تخطف الأنظار بجمالها

شاركت الفنانة عبير صبري، صورا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة أنيقة.

وأطلت عبير صبري، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون البينك، تميز بتصميم أنيق ولافت ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت عبير صبري في المكياج، على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، مع اختيار روج باللون البينك ليتناسب مع الفستان.

كما اختارت عبير صبري أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

صدى البلد