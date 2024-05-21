في أكبر صفقة في تاريخ الطيران بالمملكة.. الخطوط السعودية تعلن شراء 105 من طائرات إيرباص

أعلن إبراهيم العمر، مدير عام مجموعة الخطوط السعودية، في مؤتمر مستقبل الطيران 2024 الذي انطلق في الرياض، عن إتمام صفقة لشراء 105 طائرات من شركة إيرباص، وهي أكبر صفقة استثمارية في تاريخ الطيران السعودي.

وأشار العمر إلى أن هذا الاستثمار يأتي ضمن أولويات مجموعة الخطوط السعودية في عصرها الجديد، ويتماشى مع استراتيجية الطيران الوطنية، معلناً أن المجموعة ستتسلم الطائرة الأولى من هذه الصفقة في الربع الأول من عام 2026، وسيتم استلام 88 طائرة إضافية في السنوات الخمس المقبلة.

صحيفة المدينة