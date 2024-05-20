بالفيديو.. شاهد الفرحة العارمة لسكان حي الحاج يوسف بمدينة بحري بعودة التيار الكهربائي بعد فترة طويلة من الانقطاع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية داخل الصفحات التي قامت بنشره.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع عدد من سكان حي الحاج يوسف بمدينة بحري بالعاصمة الخرطوم وهم يحتفلون بفرح كبير بعد عودة التيار الكهربائي للحي الذي يسكنون فيه.

ووفقاً لما ذكر المتابعون فإن الفرحة سببها الانقطاع الطويلة للتيار الكهربائي عن المدينة لفترة دامت أشهر طويلة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين