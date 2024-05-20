شاهد بالفيديو.. بعد أن تغنى معها في حفلها الضجة بسلطنة عمان.. الفنان سيف الجامعة: (أنا من اكتشفت الفنانة إيمان الشريف)

قدمت الفنانة السودانية الشهيرة إيمان الشريف, الدعوة للفنان الكبير سيف الجامعة, لحضور حفلها الضجة الذي أحيته بسلطنة عمان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تحدث الفنان سيف الجامعة, عن المطربة مؤكداً أنها من اكتشافاته بعد أن سجلت أول أغنياتها بالأستوديو الخاص به.

وتغنى المطرب الكبير مع الفنانة إيمان الشريف بأغنية “العصفور” وسط تفاعل الجمهور السوداني الحاضر.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين