شاهد بالفيديو.. عريس سوداني يقفز من مكانه و “الحناء” على قدميه ويرقص بشكل هستيري بعد سماعه أغنية (أخوك يا بنية) وزغاريد النساء

أثار عريس سوداني اعجاب وضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع العريس وهو يضع “الحناء” على قدميه كنوع من الطقوس التي تسبق الزفاف ويقوم بها أهل العريس لإبنهم في احتفالية مصغرة.

ووفقاً لما أظهره التصوير فقد أقدم العريس على تصرف عفوي حينما قفز من مكانه و”الحناء” على قدميه وهو يتفاعل مع إحدى الأغنيات.

ولم يتمالك العريس نفسه وقام بالرقص بشكل هستيري بعد سماعة أغنية الفنانة آسيا بنة (أخوك يا بنية) وزغاريد النساء الحاضرات.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين