قطر.. التربية والتعليم تعدّل سن القبول في المدارس الحكومية

أصدرت إدارة شؤون المدارس والطلبة تعميمًا جديدًا يتعلق بتعديلات في سن القبول بالمدارس الحكومية، وسيتم تنفيذها اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025، بموجب التعميم رقم (1) لسنة 2024. يُحدد هذا التعميم تاريخ احتساب سن القبول في 31 ديسمبر من كل عام دراسي لكافة الجنسيات.

وبموجب هذا التعميم، تم تحديد تفاصيل سن القبول الجديدة حسب الفئات المستهدفة. في مرحلة الروضة، يُقبل المولودون حتى 31 ديسمبر 2020، بينما يُقبل المولودون حتى 31 ديسمبر 2019 في مرحلة التمهيدي، وذلك لفئات معينة من الطلاب، مثل القطريين، وأبناء مواطني دول مجلس التعاون، وحمَلة الوثائق القطرية.

أما بالنسبة للطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي، فسيتم قبولهم حتى 31 ديسمبر 2018، وذلك لجميع الجنسيات وفقًا لسياسة قبول الطلاب المعتمدة في المدارس الحكومية.

أما للصفوف من الثاني إلى الثاني عشر، يتم الالتزام بسن القبول المنصوص عليه في سياسة القبول والتسجيل المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بحيث يتم احتساب العمر لكافة الطلاب القطريين وأبناء القطريات وأبناء مواطني دول مجلس التعاون ولجميع الجنسيات حتى 31 ديسمبر من كل عام دراسي.

تأتي هذه التعديلات لضمان توافق النظام التعليمي في قطر مع أفضل الممارسات الدولية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب.

الشرق القطرية