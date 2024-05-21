شاهد بالفيديو.. الناشطة السودانية الشهيرة (خديجة أمريكا) ترتدي “كاكي” الجيش وتقدم فواصل من الرقص المثير على أنغام أغنية “الإنصرافي”

نشرت الناشطة والتيك توكر السودانية الشهيرة خديجة أمريكا, مقطع فيديو عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت “أمريكا”, والتي اشتهرت بوقفتها مع الجيش السوداني, في حربه ضد قوات الدعم السريع, وهي ترتدي “الكاكي”.

وقدمت الناشطة المعروفة فواصل من الرقص المثير على أنغام أغنية “الإنصرافي” للفنانة الشهيرة ندى القلعة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين