شاهد بالصورة والفيديو.. سائق “أوبر” مصري يطرب حسناء سودانية بأغنيات إيمان الشريف وعلي الشيخ الموجودة على جهاز سيارته والحسناء تتجاوب مع تصرفه اللطيف بالضحكات والرقصات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو لحسناء سودانية استغلت سيارة عبر تطبيق “أوبر” الشهير.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تفاجأت الحسناء السودانية بسائق “أوبر” وهو يقدم على تصرف لطيف.

https://www.facebook.com/reel/419162467738407

حيث قام السائق بتشغيل بعض الأغنيات السودانية الموجودة على جهاز سيارته, وذلك بعد أن تأكد من جنسية العميلة التي طلبته في رحلتها داخل القاهرة.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد تجاوبت الحسناء السودانية مع تصرف السائق بالضحكات والرقصات الخفيفة بتحريك يديها على أنغام أغنيات المطربة إيمان الشريف, والفنان علي الشيخ.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين