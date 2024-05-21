شاهد بالفيديو.. الناشط صلاح سندالة يثير غضب الجمهور بعد تغزله وإشادته بالراقصة آية أفرو ووصفها بالإعلامية وساخرون: (أصلاً هي شبهك وأمثالك لا يعرفون الإعلاميات أمثال بنات المغربي)

أثار الناشط السوداني الشهير صلاح سندالة, غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بعد نشره لمقطع جديد.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشر سندالة, مقطع فيديو عبر إحدى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسجل الناشط الشهير خلال حديثه إشادة كبيرة بالمودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا المثيرة للجدل آية أفرو.

وهاجم سنداولة بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين منتقدي أفرو, التي وصفها بالإعلامية وسط غضب جمهور المعلقين.

الجمهور وحسب تعليقاته رد بقوة على الناشط المعروف, حيث كتب أحدهم: (أصلاً هي شبهك وأمثالك لا يعرفون الإعلاميات أمثال بنات المغربي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين