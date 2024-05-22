ليلى علوي تنتهي من تصوير دورها في فيلم «جوازة توكسيك»

انتهى تصوير مشاهد الفنانة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد في فيلم “جوازة توكسيك”، استعداداً لعرضه في دور العرض والسينمات.

تجسد ليلى علوي في الفيلم شخصية مهندسة، بينما يقدم بيومي فؤاد دور مهندس أيضاً، ويظهر محمد أنور بدور مهندس آخر وهو ابن ليلى علوي وبيومي فؤاد.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي وتتبعها رحلة من الصراعات بعد عودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما. ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، مما يؤدي إلى العديد من المفارقات الكوميدية. فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟

صحيفة الاسبوع