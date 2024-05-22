يسرا: ثلاثة أفلام الأقرب إلى قلبى مع الزعيم عادل إمام

خلال مقابلة تلفزيونية بمناسبة عيد ميلاد الزعيم، كشفت الفنانة يسرا عن الأفلام التي تحمل معانٍ خاصة لها، والتي قدمتها بالتعاون مع الفنان عادل إمام.

وقالت يسرا : عايزة أقولك يا زعيم الفن المصري والعربي أنا بحبك أوي، وكل سنة وأنت طيب وربنا يخليك لينا أنت رفعت رأسنا في المجال الفني، وعرض أفلامه ده تكريم وهو عنده أفلام كتير في لازم يعرضوله أفلام أكتر، ومن أفلامه المفضلة ليّا: فيلم الإرهاب والكباب، طيور الظلام، فيلم المنسي.

وشاركت الفنانة يسرا متابعيها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بصور جديدة لها خلال حضورها إلى إحدى المناسبات. برزت يسرا كعادتها في أناقتها، حيث ارتدت فستانًا طويلًا بأكمام مكشوفة باللون الأخضر الفاتح، وتميز التصميم بالقماش الشيفون المنسق بشكل رائع مع قوامها. وقد كان الفستان من تصميم المصمم العالمي إيلي صعب، وبلغ سعره 19254 ريال سعودي، مما أثار إعجاب متابعيها بالفعل.

ومن الناحية الجمالية، بدت يسرا بخصلات شعرها الأشقر المموج القصير، ووضعت مكياجا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.

صدى البلد