شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تسخر من الراقصة آية أفرو: (هي ما مرأة وناس الرياض جابو خبرها)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وعلى نطاق واسع مقطع فيديو لطفلة سودانية صغيرة وهي تتحدث عن المودل والراقصة المثيرة للجدل آية أفرو.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فإن المودل ونجمة السوشيال ميديا كانت قد أثارت ضجة واسعة خلال الأيام الماضية بعد ظهورها المثير في افتتاح مطعم سوداني بالمملكة العربية السعودية.

وتحدثت الطفلة التي ظهرت رفقة والدها عن أنواع النساء, وقالت أنواع النساء ثلاثة: (مرأة في بيت وبنبرها ونص المرأة من عتبة بابها ولي وراء ومافي مرأة ناس الرياض جابو خبرها).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين