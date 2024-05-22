شاهد بالصورة والفيديو.. أحد أفراد الدعم السريع يظهر مع حسناء ويطالبها بالهتاف لقاداتهم وتمجيدهم والجمهور يسخر: (سبايا الجنجا)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بسخرية كبيرة مقطع فيديو لأحد أفراد قوات الدعم السريع بالسودان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر فرد الدعم السريع خلال المقطع مع فتاة وصفها المتابعون بالحسناء.

وطالب “الدعامي”, الحسناء التي ظهرت وهي ترتدي “كدمول” الدعم السريع بالهتاف باسم قاداتهم الميادنيين, وسط سخرية الجمهور الذي كتب ساخراً: (سبايا الجنجا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين