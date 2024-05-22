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🔴 زيادة سقف بنكك والتطبيقات لمبلغ 15 مليون جنيه في اليوم و3 مليون للمعاملة الواحدة
أعلن بنك السودان رفع التحويل اليومي لتطبيقات البنوك لمبلغ 15 مليون جنيه في اليوم – وبالتالي أفاد بعض العملاء بحسب متابعة كوش نيوز أن بنك الخرطوم، قام برفع سقف التحويلات اليومية لمستخدمي “خدمة بنكك” لكل العملاء إلى (15) مليون جنيه في اليوم بواقع 3 مليون للمعاملة الواحدة.
بور تسودان (كوش نيوز)
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