🔴 زيادة سقف بنكك والتطبيقات لمبلغ 15 مليون جنيه في اليوم و3 مليون للمعاملة الواحدة

أعلن بنك السودان رفع التحويل اليومي لتطبيقات البنوك لمبلغ 15 مليون جنيه في اليوم – وبالتالي أفاد بعض العملاء بحسب متابعة كوش نيوز أن بنك الخرطوم، قام برفع سقف التحويلات اليومية لمستخدمي “خدمة بنكك” لكل العملاء إلى (15) مليون جنيه في اليوم بواقع 3 مليون للمعاملة الواحدة.

بور تسودان (كوش نيوز)