لوقف تدهور الجنيه.. قرارات جديدة للمركزي السوداني

أعلن محافظ بنك السودان المركزي، برعي الصديق، الأربعاء، قرارًا يقضي بتحديد حد للسحب اليومي من أموال العملاء في البنوك، بالإضافة إلى رفع سقف التحويلات عبر التطبيقات المصرفية.

وأوضح برعي في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، أن البنك قد رفع سقف التحويلات عبر التطبيقات البنكية إلى 15 مليون جنيه يوميًا، بدلاً من 6 ملايين جنيه سابقًا.

وحدد البنك أيضًا سقف السحب اليومي عبر نوافذ البنوك بمقدار 300 مليون جنيه يوميًا، وسقف السحب اليومي عبر الصرافات الآلية بـ50 ألف جنيه يوميًا.

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي بهدف وقف التدهور المستمر لقيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى، حيث أوضح أن أسباب التدهور تعود إلى عوامل متعددة، من بينها توسع البنك المركزي في تقديم الاستدانة لوزارة المالية.

وأضاف أن “وزارة المالية فقدت معظم مصادر إيراداتها، وبالتالي تحمل البنك المركزي وحده مسؤولية الصرف نيابة عنها”.

وكشف محافظ بنك السودان المركزي عن إغلاق حسابات في عدد من البنوك “يُعتقد أنها تضارب في العملة بالسوق الموازية”.

وكان وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أعلن في فبراير، انخفاض إيرادات البلاد بأكثر من 80 في المئة، بسبب تطورات الحرب التي تدور بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي.

وأفاد تقرير لهيئة الموانئ السودانية بتراجع حجم الصادرات والواردات في العام 2023 بنسبة 23 بالمئة، مقارنة بالعام السابق له.

وكشف تقرير سابق لبنك السودان المركزي عن توقف 70% من فروع المصارف في مناطق المعارك، مشيرا إلى تعرُّض ممتلكات وأصول عدد من البنوك للنهب والسرقة.

ويخضع المقر الرئيسي لبنك السودان المركزي في الخرطوم لسيطرة قوات الدعم السريع، بينما توقفت معظم البنوك عن العمل في الخرطوم، وركزت على أنشطتها المصرفية بفروعها في الولايات.

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