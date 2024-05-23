تفاصيل تحضيرات محمد منير للألبوم الـ24 في مسيرته

مؤخرًا، بدأ الفنان الكبير محمد منير في تحضير أغاني ألبومه الجديد، والمتوقع إطلاقه قريبًا على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات “يوتيوب”. يُعتبر هذا الألبوم، الذي سيكون الرقم 24 في مسيرته الفنية، استئنافًا لنشاطه بعد آخر ألبوم صدر عام 2019 بعنوان “وطن”، إلى جانب إصداره لعدد من الأغاني المنفردة، بما في ذلك أغنية “فلسطيني” التي أطلقها في وقت سابق كدعم للقضية الفلسطينية.

يتضمن الألبوم الجديد للكينج مجموعة متنوعة من الأغاني، حيث يتعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، بمن فيهم عصام كاريكا.

من المقرر أن يكشف “الكينج” خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل الألبوم الجديد المنتظر، بعد الانتهاء من تسجيل الأغاني، ليعود بذلك إلى جمهوره بأعمال فنية جديدة. يُعتبر محمد منير واحدًا من نجوم مصر الذين ساهموا في تغيير وجه الموسيقى في البلاد، حيث يتميز بأسلوبه الفريد الذي ترك بصمته في جميع أعماله الفنية.

بوابة فيتو