التجاعيد تظهر على وجه هيفاء وهبي في مهرجان كان – صور

حظيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بإطلالة مميزة خلال تواجدها في مدينة كان الفرنسية، بينما أبهرت ياسمين صبري بفستان أسود أنيق مصحوبًا بتسريحة شعر راقية.

أضافت هيفاء لمسة من الأناقة إلى مظهرها في مهرجان كان بارتداء قطعة من الأقراط المرصعة بالألماس، مع لمسات مكياج جريئة.

وتجدر الإشارة إلى أن ظهور تجاعيد على وجه هيفاء أثار انتباه الجمهور، حيث تم تداول الصور على منصات التواصل الاجتماعي، وأثارت تساؤلات حول سبب ظهور هذه التجاعيد.

من المقرر أن تلتقي هيفاء بجمهورها المغربي في الـ 24 من يونيو القادم على مسرح النهضة في مدينة الرباط.

ومن المقرر أن تقدم هيفاء وهبي باقة مميزة من أغانيها التى اشتهرت بها لدى الجمهور.

وقالت هيفاء وهبى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: “سعيدة وكلى فخر للقاء الجمهور المغربي الحبيب ضمن فعاليات أهم المهرجانات في الوطن العربي، مهرجان موازين العريق بمملكة المغرب، موعدنا يوم ٢٤ يونيو على منصة النهضة في أمسية يدق لها قلبي حماسًا للقاء الناس الذين اشتقت لهم من قلبي I love you and I can،t wait”.

بوابة فيتو