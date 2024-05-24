ولاية الخرطوم: ويسترن يونيون تفتح فرع لصرافة ميج بأمدرمان

افتتح الأستاذ صديق فريني، مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية وممثل والي الخرطوم، فرعًا لمؤسسة “ميج للصرافة” في شارع الوادي، وكيلًا لشركة ويسترن يونيون. تعتبر هذه المؤسسة واحدة من المؤسسات المصرفية التي تسعى إلى دعم الاستقرار وخدمة المواطنين وتعزيز الإنتاج.

حضر الافتتاح الأستاذ أحمد عبدالمحسن أحمد كيلاني، مدير عام مؤسسة “ميج للصرافة”. وفي كلمته، أعرب فريني عن شكره للقوات المسلحة والقوات الأمنية الأخرى على جهودهم الكبيرة في تعزيز الأمن والاستقرار.

كما دعا إلى ضرورة أن تقدم المؤسسات المصرفية الأخرى خدماتها في الولاية على غرار بنوك النيل والخرطوم وأم درمان الوطني والبنك الزراعي. وأشار إلى أن هذه المؤسسات لها دور بارز في استعادة الحياة الطبيعية وتعافي كافة الأنشطة في المنطقة.