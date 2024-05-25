اختتام أعمال المؤتمر الدولي حول المعجم واستخداماته في تعليم اللغةالعربية

انتهت أعمال المؤتمر الدولي بعنوان “المعجم واستخداماته في تعليم اللغة العربية للناطقين بها وبغيرها: تقييم وتطوير” يوم الخميس، الذي نظمته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالتعاون مع معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، وذلك في مقر المنظمة بالرباط.

وشمل البيان الختامي للمؤتمر مجموعة من التوصيات الهامة التي تم الاتفاق عليها من قبل المشاركين الخبراء وعلماء اللغة العربية، منها: دعوة إلى الاستفادة من التجارب المعجمية في تعليم اللغة العربية للناطقين بها ولغير الناطقين بها، وتعزيز الرؤية والابتكار في تطوير الأدوات التعليمية لتحديث وتقديم المفردات اللغوية العربية، وإنشاء معجم ينظم المفردات وفق انتشارها.

وأوصى البيان أيضًا بأهمية العناية بالمعجم كأداة تعليمية وتربوية، وضرورة استخدامه بشكل صحيح يأخذ في الاعتبار السياق الثقافي، مع التأكيد على الحاجة إلى إصلاح التعليم بمنهج التواصلية لتطوير تعليم اللغة العربية للناطقين بها وغيرها، وتحقيق التوازن بين المعاجم الورقية والإلكترونية، وتزويد المؤسسات المعنية بالبحوث والتوصيات من المؤتمر لتعم الفائدة.

وشملت مخرجات المؤتمر الدولي حول المعجم واستخداماته في تعليم العربية إصدار كتاب أعمال المؤتمر، في جزءين يجمعان 35 بحثا محكما، اختارتها لجنة علمية خاصة من بين 120 بحثا تم تقديمها، لخبراء وباحثين متخصصين من عدة جامعات ومؤسسات تربوية من مختلف أنحاء العالم، وقد انتظمت بحوث الكتاب في أربعة فصول، أولها المعاجم واستخداماتها التعليمية للناطقين بالعربية وبغيرها، وثانيها معجم الدوحة التاريخي وآفاق استخداماته التعليمية للناطقين بالعربية وبغيرها، وثالثها معايير صناعة معجم عربي موجه تعليميا للناطقين بالعربية.

وقد ركزت الجلسات العلمية الخمس على مدى يومي انعقاد المؤتمر، حضوريا وعبر تقنية الاتصال المرئي، على بحث ومناقشة خمسة محاور هي: مقاربات في علاقة المعجم بتعليم اللغات، والمعاجم التراثية واستخداماتها التعليمية للناطقين بالعربية وبغيرها، والمعاجم المعاصرة واستخداماتها التعليمية للناطقين بالعربية وبغيرها، ومعجم الدوحة التاريخي وآفاق استخداماته التعليمية للناطقين بالعربية وبغيرها، ومعايير صناعة معجم عربي موجه تعليميا للناطقين بالعربية وبغيرها.

سونا