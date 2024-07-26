يسرا تتحدث عن قسوة والدها وقصة سحبه الحضانة من والدتها

قالت الفنانة يسرا: “كنت دلوعة العائلة عندما كنت صغيرة، لأنني كنت أول حفيدة للعائلة. إذا غضبت جدتي من والدتي، كان ذلك يعني يوماً صعباً. كنت أنام بجانب جدتي، التي كانت تركية وتتكلم العربية. في ذلك الوقت كنا أغنياء، لكنني لم أتمكن من الاستمتاع بالرفاهية التي عاشوها.”

وأضافت يسرا خلال لقائها ببرنامج “بيت السعد”، الذي يقدمه أحمد سعد وعمرو سعد على قناة “إم بي سي 1”: “عائلتي تعرضت للتأميم ثلاث مرات عندما كنت طفلة، وهو ما أثر بشكل كبير على حالتهم المادية.”

وتابعت: “والدي طلق والدتي قبل ولادتي، ولم ألتقيه إلا عندما كنت في الخامسة من عمري. عشت معه من سن الرابعة عشرة حتى الحادية والعشرين، وقد عشت معه قسراً لأن القانون كان يتيح له ذلك.”

ولفت: “أبويا سحب الحضانة من أمي، وأنا صغيرة أوي كانت طفولتي حلوة أوي من سن الـ14 ما كانتش لطيفة لإني كنت مع أبويا، هو كان قاسي بس اللي عمله معايا قواني وبقى عندي إصرار إني أكون حاجة مختلفة ويمكن ربنا حطني في الامتحان ده علشان أقف على رجلي وأبقى كيان لنفسي”.

بوابة فيتو