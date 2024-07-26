مهرجان القاهرة السينمائي يعلن عن ورش متخصصة لدعم صناع الأفلام

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن تنظيم مجموعة من الورش المتخصصة على هامش فعاليات دورته الـ45، التي ستُعقد في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل. يأتي ذلك في إطار حرص المهرجان على دعم وتطوير صناعة السينما والمساهمة في تعزيز مستقبلها.

وجاء في بيان مهرجان القاهرة: “تأتي هذه المبادرة إيماناً منا بأن دور المهرجانات السينمائية يتجاوز عرض الأفلام ليشمل أيضاً دعم وتطوير صناع الأفلام من خلال تنظيم ورش عمل تهدف إلى تنمية مهاراتهم وتوسيع آفاقهم الإبداعية.”

وتشمل دورة هذا العام ثلاث ورش عمل:

1. **ورشة استخدام الذكاء الصناعي في تصميم الصوت والمكساج**: تُعقد بالتعاون مع فولبرايت مصر ويقدمها مهندس الصوت الأمريكي مونتي تايلور، الذي سيشارك خبراته في هذا المجال ويستعرض أحدث التقنيات المستخدمة في تصميم الصوت والمكساج باستخدام الذكاء الصناعي.

2. **ورشة عرض وتقديم مشاريع الأفلام للمنتجين والممولين**: تقام بالتعاون مع مؤسسة فيلم إندبندنت الأمريكية، وتهدف إلى مساعدة صناع الأفلام في تقديم مشاريعهم بطرق احترافية لجذب المنتجين والممولين، مما يسهم في تحويل رؤاهم السينمائية إلى واقع ملموس.

بينما تقام الورشة الثالثة تحت عنوان كيف تقنع المنتج بسيناريو فيلمك، ويقدم هذه الورشة متخصصين في مجال تطوير السيناريو: محمد حسين وحسام الخولي، تساعد هذه الورشة المشاركون على تعلم كيفية تقديم وعرض سيناريوهاتهم بشكل يجذب اهتمام المنتجين والممولين، مما يعزز فرص تحويل أفكارهم إلى أعمال سينمائية ناجحة.

وتأتي هذه الورش كجزء من التزام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدعم الابتكار والإبداع في صناعة السينما، وتقديم الفرص للمواهب الشابة للتعلم والتطور، ما يساهم في بناء جيل جديد من صناع الأفلام القادرين على تحقيق تأثير عالمي في المستقبل.

التقديم لهذه الورش متاح حتى يوم 31 أغسطس 2024، ويمكن للمهتمين التقديم عبر البريد إلكتروني cid.workshops@ciff.org.eg مع تحديد الورشة المتقدم لها في عنوان البريد الإلكتروني.

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