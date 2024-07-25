روضة الحاج: أما آنَ يا سيَّدَ النهرِ والغابِ والبيدِ والبحرِ والفلواتِ العظيمةِ أن تستريحَ قليلاً بأعينِنا

في ليلةِ الاكتمالْ!

أبهى من البدرِ

أن تتجلَّى

أن تمنحَ الثاكلاتِ القليلَ من الحبِّ

أن تلمَّ اليتامى بحضنِكَ

أما آنَ يا وطني

من الموتِ والحزنِ والحربِ والارتحالْ!

ثم تقسِّمُ حلوى الحياةِ علينا

أن تطرقَ البابَ كالعيدِ

أن تُعيدَ علينا نشيدَ البداياتِ

أما آنَ يا سيَّدي

طالَ هذا السُرى

أن تستريحَ قليلاً

أما آنَ يا سيَّدَ النهرِ

أرهقَنا أنَّ هذي النجومَ بأرضِكَ

ما يزالْ!

غداً في المراجيحِ

غداً تضحكُ النسوةُ الثاكلاتُ

غداً تُشرقُ الشمسُ

تعبنَا

خلقنا ربيعاً من الحبِّ

في الحنايا

في دمِنا

حملناكَ والله في مقلةِ العينِ

ولكننا قد تعبنا

وأبناؤك السمرُ

ينطفئونَ

ويمضونَ

جيلاً فجيلاً

وما ثمَّ أفقٌ لنا للعبورِ

ولا ثمَّ حلمٌ لنا قد يُنالْ