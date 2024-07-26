“في جعبتي حكاية” بجمعية أدباء الأحساء

أعلنت جمعية أدباء الأحساء عن برنامجها الصيفي ( في جعبتي حكاية ) وهو برنامج أدبي إثرائي مجاني ينطلق من يوم 2 حتى يوم 4 من شهر صفر 1446 من الساعة الخامسة حتى الثامنة مساء ينفذه ‏د. ماهر المحمود ، و د. مريم الدوغان في مقر الجمعية .

وذكر رئيس جمعية أدباء الدكتور محمود آل ابن زيد أن البرنامج تم انتقاؤه للشباب والفتيات بعناية في إجازة الصيف ليكون محطة علمية ولغوية وأدبية وارفة، وهو مبادرة قدمتها لجنة التراث الأدبي بجمعية أدباء في الأحساء، تسعى من خلالها إلى تحقيق جملة من الأهداف الأدبية والقِيَمية أبرزها : تقريب الأمثال العربية بأساليب متنوعة.

• التعريف بقصة المثل العربي، أسباب نشأته، وأبرز خصائصه اللفظية ودلالاته القيمية.

• تعزيز الدافعية نحو القراءة الأدبية.

• تدريب المشاركين على مهارات الفهم القرائي، التلخيص والاختصار، وتنمية هذه المهارات.

• توسيع القاموس اللغوي والتعرف على أساليب التعبير في اللغة العربية.

• تحديد الخصائص العامة للغة المثل العربي وتمييزها.

• توضيح مفهوم المثل والفرق بينه وبين الحكمة.

• التعريف بأبرز كتب الأمثال العربية القديمة.

• تدريب المشاركين على مهارات القراءة والبحث في مصادر الأمثال العربية القديمة.

• التعرف على أبرز الأمثال العربية القديمة المرتبطة بقصص أو حكايات.

• حفظ بعض الأمثال العربية وتطبيقها في التحدث والكتابة الأدبية والثقافية والإبداعية.

• تحسين جودة الكتابة الأدبية والإبداعية.

والجمعية تسهم بهذا البرنامج المتميز في الإجازة الصيفية إيمانًا منها بأهمية اقتناص الفرص المناسبة للمساهمة في صناعة الأديب والكاتب والشاعر والناقد والراوي، وتعليمهم ما يعينهم من علوم العربية وآدابها على تحسين الممارسات الأدبية الإبداعية وتجويدها، وتمكينهم من مهارات الكتابة في مختلف الأجناس الأدبية .

كما أبان منفذا هذا البرنامج رئيس لجنة التراث في الجمعية الدكتور ماهر المحمود، والدكتورة مريم الدوغان: أن البرنامج الصيفي ( في جعبتي حكاية ) سيُقدم وفق استراتيجيات التدريس الحديثة ( استراتيجية التعلم التعاوني واستراتيجية تدريب الأقران ) مشتملًا على معارف ومهارات متنوعة، منها : المهارات الإدراكية، ومهارات القراءة والفهم القرائي، ومهارة الكتابة، ومهارة البحث العلمي، ومهارة التلخيص والاختصار، ومهارة التحدث والإلقاء والحوار، آخذًا بأساليب التقويم المتنوعة، كالعرض والتقديم الشفهي ، وكتابة المقال الأدبي، وإعداد الملخصات ، والاختبار، وتقديم ورقة العمل.

وقد تقدم للتسجيل في هذا البرنامج – ولله الحمد – عشرات من الفتيان والفتيات للإفادة من معطياته مما يدل على وعي الجيل الناشىء في مملكتنا الغالية بأهمية هذا النوع من البرامج المفيدة والنافعة.

جريدة الرياض