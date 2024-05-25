شيماء سيف: «أمي شايفاني شبه هيفاء وهبي»

قالت الفنانة شيماء سيف إن والدتها ترى أنها تشبه الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إلى حد كبير.

وأشارت سيف خلال مشاركتها في حوار ببرنامج “كلام الناس” الذي يقدمه الإعلامية ياسمين عز على قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة، إلى أنها لا ترغب في أن يتعرض والدتها للانتقادات بسبب هذا الرأي، حيث قالت: “مش عايزة الناس تشتم لأنها أمي، أمي شايفاني إني شبه هيفاء وهبي! من أي اتجاه أنا معرفش؟!”.

وأضافت: “أمي تسميني في جهازها باسم شيماء هيفاء، وهي مقتنعة تماماً بأني أشبه هيفاء وهبي، لكني لست متأكدة من ذلك، ربما الله يجبر بخاطرها”.

وعن رأيها في الرجال وأكثر ما يضايقها منهم، قالت «سيف» ساخرة: «الرجل عموما مضايقني، وجوده في الحياة مضايقني، من ضمن المشاكل اللي عند الرجالة، إن تبقى عندنا خناقة كبيرة أوي، وأنا في قمة انفعالاتي ومشاعري، وبعدها بالضبط بـ3 ثوان، إيه يا شوشو هناكل إيه؟، لا شوشو إيه إحنا في حرب».

المصري اليوم