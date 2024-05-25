بعد «ليلة الدموع» بالسعودية.. حمادة هلال أول المشاركين في حفل «ليلة النكد» بالكويت

تم اختيار المطرب حمادة هلال كأول فنان يشارك في حفل “ليلة النكد”، المقرر إقامته في أحد الفنادق الكبرى بالكويت في 20 يونيو المقبل.

أعلن المنظمون عن توقيع اتفاقية مع حمادة هلال للمشاركة في الحفل، حيث سيتم الكشف عن مشاركة فنان جديد كل يوم، وهم من أشهر المطربين المتخصصين في تقديم الأغاني الدرامية.

ونشرت الشركة المنظمة البوستر الرسمي للفنان حمادة هلال كجزء من مشاركته في حفل “ليلة النكد” عبر حسابها على إنستجرام، مشيرة إلى: “حمادة هلال أول المشاركين في ليلة النكد، سيتم فتح الحجز لـ #ليلة_النكد يوم الثلاثاء المقبل، وسيتم الإعلان كل يوم عن فنان مشارك في الحفل، وقبل ذلك لدينا مسابقة لاختيار خمسة فائزين بتذاكر لكل إعلان لفنان مشارك في الحفل”.

يذكر أن شارك الفنان حمادة هلال في حفل «ليلة الدموع» العام الماضي، الذي أحياه رفقة عدد من المطربين، على مسرح بنش مارك في جدة بالمملكة العربية السعودية.

حفل «ليلة الدموع» شارك فيه عدد كبير من المطربين الذين قدموا أغانيهم الحزينة، منهم حمادة هلال، وأحمد سعد، وتامر عاشور، وآدم، وطارق الشيخ، وهيثم شاكر، ومسلم، وأحمد كامل.

المصري اليوم