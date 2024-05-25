آيتن عامر تثير الجدل بفستان مُلفت في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة آيتن عامر جمهورها ومتابعيها بصور ولقطات من مشاركتها في برنامج “الليلة دوب”، حيث ظهرت بإطلالة مميزة. نشرت آيتن الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، حيث ظهرت بفستان قصير ومجسم بألوان صيفية، أظهرت تحولها الجذاب وفقدانها للوزن ورشاقتها التي لفتت أنظار الجمهور. وعلقت على الصور قائلة: “شاهدوا حلقة برنامج الليلة دوب اليوم في الساعة 10 مساءً على قناة MBC1”. كانت آخر أعمال آيتن عامر مشاركتها في مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي”، الذي جمع نخبة من النجوم، وقد نال إعجاب الجمهور.

المصري اليوم