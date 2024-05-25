بمجوهرات لافتة.. شاهد لجين عمران تخطف الأنظار بإطلالة في دبي

لجين عمران شاركت في حفل إطلاق مجلة عربية جديدة في دبي ونشرت صورًا جديدة لها على حسابها الرسمي في إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.

اختارت لجين فستانًا طويلًا وواسعًا من الأسفل بقصة مميزة من الأكتاف بلون موف من الحرير، مع حقيبة لامعة باللون الفضي المعدني.

قامت لجين بتسريح شعرها بإلمامها خلف ظهرها بتسريحة حضان بسيطة تناسب إطلالتها.

اعتمدت لجين مكياجًا ناعمًا، حيث اختارت الكمشيري الداكن للشفاه، ووضعت الماسكرا والكحل الأسود والآي لاينر والآي شادو بألوان ناعمة لتبرز جمال عينيها.

وأكملت لجين عمران إطلالتها ببعض المجوهرات اللافتة، فأختارت اقراط وكولية واسورة وخواتم من الألماس.

صدى البلد