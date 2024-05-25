إرهاصات عودة سلطنة دارفور …

مبعوث الرئيس سلفاكير يزور سلطان دارفور أحمد حسين أيوب علي دينار في نيروبي ويقدم له دعوة رسمية لزيارة جوبا لمزيد من التشاور.

واضح أن هناك مساع إقليمية وربما دولية لإعادة منح سلطنة دارفور التاريخية دورا أكثر من مجرد الدور التشريفي التراثي وكنت قد إقترحت في منشور سابق أن تبادر حكومتنا إلى إعادة تأسيس السلطنة.

تأسيس السلطنة ليس بالضرورة دعوة لفصل دارفور ولكن السلطنة هي صاحبة الحق التاريخي في حسم خلافات الحواكير لأنها خصصت بفرمانات من سلاطين والقبائل تتمسك بتلك الفرمانات ولن تقبل أو ترضخ بتعديلات أو إلغاءات أو تخصيصات جديدة إلا بفرمان سلطاني من سلطان ينتمي لسلالة كيرا.

بالمناسبة قيام جمهوريات أفريقيا بإعادة الإعتبار للسلطنات التاريخية لحلحلة المشاكل المجتمعية ذات العمق التاريخي ليس جديدا بل له سوابق ، فقد أعادت يوغندا موسفيني الإعتبار لممالك بوغندا وبونيورو التاريخية ومنحت ملوكها وضعا دستوريا وسلطات في الأراضي ، وكذلك أعادت تشاد إدريس ديبي الإعتبار دستوريا لسلطنات وداي وباقرمي ، ومؤخرا أعادت جمهورية جنوب السودان الإعتبار لمملكة الزاندي وتم إعادة تنصيب ملك الزاندي من نفس السلالة التاريخية لملوك الزاندي.

#كمال_حامد 👓