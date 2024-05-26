قبل انطلاق تصويره.. تفاصيل شخصيات فيلم “الست” بطولة منى زكي

يواصل صانعو فيلم “الست”، الذي تقوم ببطولته الفنانة منى زكي، التحضيرات النهائية بنشاط، استعدادًا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

يجسد الفيلم السيرة الذاتية للفنانة كوكب الشرق، أم كلثوم، والتي قدمتها سابقًا الفنانة صابرين في مسلسل “كوكب الشرق”. ومن المقرر أن يقوم الفنان سيد رجب بدور والدها الشيخ إبراهيم محمد البلتاجي، بينما يؤدي الفنان أحمد خالد صالح دور شقيقها خالد إبراهيم البلتاجي.

وقد تمت مؤخرًا تعاقدات مع الفنان عمرو سعد ليلعب دور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. كما سيشارك العديد من النجوم كضيوف شرف في أحداث الفيلم، مثل نيللي كريم وأمينة خليل وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز.

الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وهو بطولة منى زكى وعمرو سعد ونيللى كريم وأمينة خليل وأحمد حلمى وكريم عبدالعزيز ونخبة من نجوم الفن.

جريدة الدستور