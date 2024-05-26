فجر السعيد تنتقد شيماء سيف بعد التكميم: دمها صار ثقيل”

واصلت الإعلامية الكويتية فجر السعيد في إثارة الجدل من خلال تصريحاتها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقدت العديد من نجوم الوسط الفني والإعلامي، بما في ذلك انتقادها للإعلامية بسمة وهبة والفنانة شيماء سيف.

آخر تصريحاتها كانت انتقادها للإعلامية بسمة وهبة بعد تخصيصها حلقة في برنامجها “90 دقيقة” للحديث عن انفصال الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز بعد الإعلان رسميًا عن طلاقهما. كما نشرت “فجر السعيد” انتقادها للفنانة شيماء سيف عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبرت عن استيائها من تغير شيماء سيف وانقلابها على نفسها، معبرة عن حزنها لفقدانها لموهبة كوميدية كبيرة.

وأدلت الفنانة شيماء سيف بعدد من التصريحات في برنامج “كلام الناس” من ضمنها خسارتها ما يقرب من 50 كيلو عقب نجاح عملية تكميم المعدة، وعن ما يزعجها في الرجل، إلى جانب تفاصيل خلافها مع الفنانة هنا الزاهد وتصالحهما مؤخرًا.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة شيماء سيف كانت بمسلسل “فراولة” بطولة الفنانة نيللي كريم وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

مصراوي