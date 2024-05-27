بيومي فؤاد يخسر الرهان

شهد فيلم “تاني تاني”، بطولة النجمة غادة عبدالرازق والفنان بيومي فؤاد، جماهيرية ضعيفة، حيث جمع الفيلم يوم السبت في رابع أيام عرضه في مصر 39 ألف جنيه فقط، ليرتفع إجمالي إيراداته إلى 254 ألف جنيه.

أكدت الفنانة غادة عبدالرازق أن أحداث الفيلم تدور في إطار كوميدي، حيث تجسد شخصية هدى، أرملة تعيش مع ابنتها وتعمل موظفة في أحد البنوك. تتعرض هدى للعديد من المواقف مع زكي، الذي يجسد شخصيته الفنان، وهو أرمل يعمل في البورصة.

أما الفنان بيومي فؤاد، فيجسد خلال أحداث الفيلم شخصية لبيب أو بيبو، رجل أعمال يعود إلى مصر بعد انفصاله عن زوجته الأمريكية.

وفي سياق متصل يجسد الفنان محمود حافظ خلال أحداث فيلم تاني تاني شخصية عادل شقيق هدي -غادة عبدالرازق- يدخل في صراعات كوميدية مع زيكو وبيبو، فيما تجسد ثراء جبيل شخصية هدير ابنتها المخطوبة.

المصري اليوم