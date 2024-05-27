ماذا بعد سدادها 8 ملايين جنيه” .. شيرين عبد الوهاب

تصدرت الفنانة شيرين عبدالوهاب عناوين السوشيال ميديا بعد تجدد أزمتها مع شركة روتانا للصوتيات. اتهمت شيرين الشركة بتأخير طرح أغانيها على الرغم من سدادها 8 ملايين جنيه لصالح الشركة. في المقابل، نفت روتانا في بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية، تلقيها أي مقاطع صوتية من شيرين.

أصدرت شيرين بيانًا صحفيًا أوضحت فيه تطورات الأزمة مع شركة الإنتاج، مؤكدة أن الخلافات لم تنته رغم سدادها المبلغ المذكور، وأنها ستتحرك للنزاع مجددًا بسبب تأخر طرح أغانيها التي انتهت من تسجيلها منذ فترة طويلة.

وأشار البيان إلى أن شركة الإنتاج فرضت على شيرين شروطًا تتعلق بتقديم الحفلات الغنائية، حيث يجب أن يتم الاتفاق على الحفلات عبر الشركة فقط.

وفي بيان صحفي، قالت شركة روتانا: “تؤكد مجموعة روتانا للموسيقى أنها لم تتسلم من الفنانة شيرين عبدالوهاب أو من يمثلها أي أغنية جديدة بصوتها ذات صلة بعقدها مع المجموعة. وبالتالي، تبقى أغنية (الدهب) التي انتشرت على المنصات الرقمية العربية والعالمية هي آخر ما قدمته الفنانة لروتانا”.

و أضافت: «روتانا مستعدة لطرح الأغاني فور استلامها للماستر، والأوراق القانونية، والمخالصات بتوقيع شيرين عبدالوهاب، وكل ما يشاع غير ذلك عار تمامًا عن الصحة، وسيتم التحرك بالقانون للرد على تلك الادعاءات».

قال محامي شيرين عبدالوهاب المستشار ياسر قنطوش في بيان له: «شيرين تواصلت معي وأخبرتني أن هناك بعض الأشخاص داخل روتانا يحاولون إبعادها عن الغناء، ويضعون لها العراقيل ويصطنعون المشاكل بدون مبرر واضح، وكأنهم يريدون ابعادها عن الغناء بكل الطرق، الأمر الذي جعلها تخرج عن صمتها خلال الساعات القليلة الماضية، وقررت أن تكشف للرأي العام حجم الظلم الذي تعرضت له مؤخرًا».

وأضاف: «شيرين عبدالوهاب تحترم القانون والعقود، وأنها دفعت مبلغ 8 مليون لصالح روتانا، وظنت وقتها أن النزاع انتهى عند هذا الحد، بعد تعرضها لظلم شديد، وقررت أن تكشف تلك الحقائق، واتخاذ الإجراءات القانونية، خاصة أنها فوجئت بقضية أخرى تم رفعها ضدها».

المصري اليوم