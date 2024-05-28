بالصورة والفيديو.. شاهد ردة فعل سوداني حاول أكل “البيتزا” لأول مرة في حياته: (دي قراصة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي بسخرية وضحكات المتابعين الذين تناقلوه على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع شاب سوداني وهو يدعو صديقه لأكل “البيتزا” التي شاهدها الأخير لأول مرة داخل سيارة.

واعترض السوداني بسبب دعوته على أكل وجبة غريبة عليه, حيث قال في حديثه: (قايلك عازمنا حاجة سمحة.. دي قراصة عديل).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين