شاهد بالفيديو.. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي يسخر من رقصات الفنانتين حنان بلوبلو وإنصاف مدني: (لمن أمك تحذرك ما تمشي ترقص في العرس وتقوم تستلم الساحة)

أعاد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان نشر مقطع فيديو قديم للمطربتين الشهيرتين حنان بلوبلو, وإنصاف مدني.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن المطربتين ظهرتا في بث مباشر خلال فترة الحظر من جائحة كورونا.

https://www.facebook.com/reel/760691832577235

بلوبلو, ومدني, تفاعلتا في الرقص خلال الفيديو الذي أعاد الجمهور نشره مع تعليقات ساخرة: (لمن أمك تحذرك ما تمشي ترقص في العرس وتقوم تستلم الساحة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين