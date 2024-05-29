الخطوط الجوية القطرية تفوز بجائزة أفضل شركة طيران في العالم لعام 2024

أعلن موقع AirlineRatings.com فوز الخطوط الجوية القطرية بثلاث جوائز هذا العام، مما يعزز مسيرتها المتميزة بفوزها بجوائز عالمية متعددة. حصدت القطرية جائزة أفضل شركة طيران في العالم لعام 2024، بالإضافة إلى جائزة أفضل درجة رجال أعمال للسنة الخامسة على التوالي، وجائزة أفضل شركة في خدمات تقديم الطعام.

تفوقت الخطوط الجوية القطرية على الفائزين السابقين، مثل طيران نيوزيلندا والخطوط الجوية الكورية، لتتصدر المرتبة الأولى في هذا التصنيف العالمي.

في تعليقه على هذا الإنجاز، قال جيفري توماس، رئيس تحرير الموقع المتخصص في الطيران: “بتحليلنا الموضوعي، لاحظنا تفوق الخطوط الجوية القطرية في العديد من المجالات الرئيسية، إضافة إلى تقدير المسافرين لخدماتها، مما جعلها في المقدمة على مستوى الشركات الجوية العالمية”.

ويعد موقع AirlineRatings.com هو الموقع الإلكتروني الوحيد في العالم لتقييم السلامة والمنتجات المقدمة في شركات الطيران عالميا، ويقدم الجوائز مجموعة من المحررين المختصين في هذا المجال، وتتم عملية التقييم طبقا لمجموعة من المعايير تشمل: عمر الأسطول، وتقييمات الركاب، والربحية، وتقييم السلامة، وتقييم المنتج، والابتكار.

الشرق القطرية