بيومي فؤاد يشارك في فيلم قراصنة الكاريبي مع عمر مصطفى متولي

يعيش الفنان بيومي فؤاد حالة من النشاط الفني خلال الوقت الحالي، حيث يشارك في تصوير عملين سينمائيين من المقرر عرضهما في دور السينما في مصر وبقية دول الوطن العربي.

وفقًا لمصادر، فإن بيومي فؤاد وقع عقدًا للمشاركة في فيلم “قراصنة الكاريبي”، إلى جانب الممثل عمر مصطفى متولي، وقد أنهت الشركة المنتجة جميع الترتيبات اللازمة مع أبطال الفيلم.

وفي الوقت الحالي، يتم عرض فيلم “تاني تاني” لبيومي فؤاد في دور السينما المصرية، ويتناول الفيلم قصة موظفة في بنك تربطها علاقة صداقة مع رجلين منذ الطفولة، وتتصاعد الأحداث الكوميدية عندما يبدأ كل منهما في المنافسة على الزواج منها.

ويشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، بجانب بيومي فؤاد، أبرزهم أحمد أدم ، غادة عبدالرازق، ثراء جبيل، محمود حافظ، والفيلم من تأليف محمد نبوي، وإخراج شريف إسماعيل.

الوطن نيوز