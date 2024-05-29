شاهد بالفيديو.. في مشهد وصفه المتابعون بالمسرحية الكوميدية.. مواطن سوداني يبكي بطريقة مضحكة وهو يشكو من قصف الجيش لمنطقتهم بالطيران وساخرون: (دفعوا ليهو الدعامة وبكى ليهم على قدر قروشهم)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وبسخرية كبيرة مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية بعد انتشاره على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع مواطن سوداني وهو يتحدث لأحد المراسلين عن قصف الجيش لمنطقتهم بالطيران.

الرجل ظهر وهو يبكي بدون دموع وبطريقة غريبة جلبت له سخرية الجمهور الذي وصف المقطع بالمسرحية الكوميدية.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات الجمهور فقد ذكر الكثير من المعلقين أن الرجل بطل المقطع تم إجباره من قبل بعض أفراد الدعم السريع المتواجدون بالمنطقة للظهور بهذه الطريقة.

وكتب معلق ساخر على المقطع المتداول: (أعذروه يا جماعة الدعامة دفعوا ليهو وبكى ليهم على قدر قروشهم).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين