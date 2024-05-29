حسناء الفن السوداني أفراح عصام: (زمان كانوا بقولوا بجاملوني عشان سمحة هسا الشعب كلو مجتهد عشان يبقى سمح)

نشرت الفنانة السودانية المعروفة أفراح عصام, تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد كتبت الفنانة الملقبة بحسناء الفن السوداني تدوينتها رداً على مقال لأحد المتابعين لمسيرتها الفنية.

أفراح قالت في ردها على المقال الذي كتبه صاحبه مشيداً بإمكانياتها: (زمان كان بقولوا بجاملوا فيها عشان سمحه هسه الشعب كلووو مجتهد عشان إبقي سمح ).

وكان صاحب المقال قد كتب بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (أفراح عصام او علي قول الراحل السر قدور افراح الشعب… فنانة جميلة جدا ولديها صوت جميل… وانا اختلف مع الكثير ين الذين يقولون انها اشتهرت واصبحت فنانة لكونها جميله.. افراح في راي الشخصي صوته واختيارها للاغني موفق جدا ولو لم تكون ذات صوت جميل لما كان رضي بها الراحل السر قدور ان تكون معه ضمن تلك الكوكبة من النجوم… ولكل رايه ولكن يجب ان يكون الراي منطقيا لا ان يتبع تلك الشائعات التي فقط تلمح الي انها ظهرت لكونها حسناء.. هي نعم جميله وربنا يحفظها ولكنها ايضا تجيد الغناء… لها كل الحب والتقدير).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين