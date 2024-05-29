شاهد بالصورة والفيديو.. عروس سودانية تباغت عريسها وترشه بــ(اللبن) والمعازيم الحاضرون الفرح يهتفون لها: (دبلي ليهو دبلي ليهو)

خطف مقطع فيديو متداول على نطاق واسع الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي تم تصويره من فرح سوداني العروس وهي تباغت عريسها.

وقامت العروس برش وبخ (الحليب) على وجه عريسها وهي عادة سودانية تتم أثناء مراسم “الجرتق”, وباغتت العروس العريس وسقته على رش وجهه بالحليب.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد نالت العروس اعجاب المعازيم الحاضرين الفرح والذين هتفوا لها: (دبلي ليهو دبلي ليهو).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين