شاي الكركديه.. منجم من الفوائد

يزخر شاي الكركديه ذو النكهة الحامضة القريبة من التوت البري بالعديد من الفوائد الصحية، وفق ما نشر موقع “أونلي ماي هيلث” الطبي.

ووفق الموقع، فإن الشاي المصنوع من زهرة الكركديه (Hibiscus sabdariffa) غني بمضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين، التي تكافح الجذور الحرة في الجسم، وتساعد على حماية الخلايا وتعزيز الصحة العامة.

كما أن هذا المشروب الذي عرفته العديد من الحضارات منذ آلاف السنين، ويشرب محلى بالسكر أو من دونه، يساعد على إنزال الوزن؛ لأنه يساعد الجسم على تقليل امتصاص النشا والجلوكوز.

إلى جانب مساعدته على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، وتحسين وظائف الكبد، والتقليل من تلفه، وتعزيز وظائف إزالة السموم فيه، وتحسين تنكس “الكبد الدهني”.

كما أنه يقلل بشكل كبير من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، ما يجعله علاجًا طبيعيًا لإدارة ارتفاع ضغط الدم.

ويعمل الكركديه أيضًا على تعزيز جهاز المناعة لغناه بفيتامين سي.

وعُرف عنه قدرته على مكافحة الالتهابات والبكتيريا، إلى جانب مساعدته على تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك.

وللنساء؛ فإن هذا المشروب يساعد على تسكين آلام الدورة الشهرية، بسبب خصائصه المضادة للالتهابات واسترخاء العضلات.

ووفق التقرير الطبي، فإن مركبات “الفلافونويد” و”الأنثوسيانين” الموجودة بشاي الكركديه يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على الجهاز العصبي للإنسان، وبالتالي تحسين المزاج والصحة العقلية.

وحذّر الموقع من الإفراط في تناول شاي الكركديه؛ كونه يمكن أن يعمل على تخفيض مستوى ضغط الدم بشكل كبير، واحتمال تفاعله مع بعض الأدوية.

إرم