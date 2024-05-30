شاهد بالفيديو.. العميد طبيب طارق الهادي يطالب الجنود والمقاتلون بالجيش بتناول “البطيخ” وحمله معهم في سياراتهم أثناء الحرب والجمهور يسخر: (الموز كمل ولا شنو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وبسخرية كبيرة مقطع فيديو للعميد طبيب بالقوات المسلحة طارق الهادي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر الطبيب طارق الهادي, بالزي العسكري وهو ينصح الجنود والمقاتلين بالجيش بأهمية تناول البطيخ خلال الحرب.

وعدد الدكتور من فوائد البطيخ الذي يحتوي على نشويات وسوائل وألياف, وطالب الكتائب بحمل البطيخ معهم على ظهر سياراتهم.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين, سخر من حديث العميد, وكتب أحدهم ساخراً: (الموز كمل ولا شنو).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين