بفستان مكشوف.. شاهد ياسمين صبري تثير ضجة بإطلالة أنيقة ولافتة

نشرت الفنانة ياسمين صبري صوراً جديدة لها على حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وملفتة.

وأطلت ياسمين صبري مرتدية فستاناً أنيقاً ومميزاً باللون الموف الفاتح، وتميز الفستان بتصميم جذاب يبرز جمالها ورشاقتها.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت ياسمين صبري في المكياج على لمسات بسيطة وناعمة تكشف عن جمالها، واختارت أحمر شفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .

صدى البلد