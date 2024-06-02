نسرين طافش.. «مدونة إلكترونية»

تستعد الممثلة السورية نسرين طافش لإصدار فيلمها الجديد “بنقدّر ظروفك” خلال موسم الصيف القادم. تقوم في الفيلم بتجسيد شخصية فتاة شعبية تتمتع بالقوة والصلابة، وتتحول إلى “مدونة إلكترونية” مشهورة في مجال الأطعمة والمشروبات عبر منصات التواصل الاجتماعي. تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الشباب الذين يسعون إلى تحسين أوضاعهم المعيشية، ويتم إخراجه من قبل أيمن مكرم، ويشارك في بطولته أيضًا أحمد الفيشاوي ومي سليم.

كما انتهت نسرين طافش من تصوير دورها في فيلم “في القلب”، حيث تجسد شخصية امرأة تمت زراعة قلبها بقلب امرأة أخرى بعد وفاتها. تنجذب هذه الشخصية نحو رجل أعمال ثري، وتكتشف لاحقًا أنها تحمل قلب زوجته السابقة، وتدور أحداث الفيلم حول العلاقات الإنسانية. الفيلم من تأليف إسحاق إبراهيم وإخراج مرقس عادل، ويشارك في بطولته كل من خالد سليم وهالة فاخر.

وعلى الصعيد الدرامي، تواصل نسرين تصوير مسلسل «من دون مقابل»، وتجسد فيه شخصية إعلامية تقدم برنامجاً جماهيرياً ترصد خلاله القضايا السياسية والاجتماعية، وتدور أحداثه حول دور المؤسسات في التصدي للجماعات الإرهابية، تأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبد الحميد، بطولة هاني رمزي، وداليا البحيري.

صحيفة الاتحاد