بنك السودان المركزي يعمم منشورا لضبط حركة الصادر والوارد

عمم بنك السودان المركزي منشورا لكافة المصارف والجهات ذات الصلة الغى بموجبه نظام الصادر الورقي المؤقت الصادر بتاريخ الثانى والعشرين من مايو العام2023 واعادة اطلاق نظام الصادرالالكتروني.

واصدر المركزي قرارا بالعودة للاجراءات الالكترونية للصادر والوارد مع الغاء الاجراءات الورقية على ان يسري القرار من تاريخه (30) مايو، ووجه الجهات المختصة بمراجعة كل التصديقات الورقية التي صدرت في فترة توقف العمل الالكتروني.

ودعا المنشور الذى صدر من ادارة النقد اﻻجنبي بالبنك كافة المصارف الالتزام بتطبيق الاجراءات والضوابط على عمليات الصادر عن طريق اكمال اﻻجراءات المصرفية لعمليات الصادر عن طريق اصدار استمارات الكترونية وفقا لمنشورادارة السياسات(2022/17)ضوابط واجراءات الصادر.

وكذلك حصر استمارات الصادر الورقية التى تم اصدارها ولم يتم الشحن عليها واعادة اصدارها بشكل الكتروني مع اﻻحتفاظ باصل وصور اﻻستمارات الورقية المعاد اصدارها الكترونيا وذلك ﻻغراض المراجعة والتفتيش مع حصر حصائل الصادرالمستغلة جزئيا وافادة البنك المركزى.

وفقا للمنشور يتم تسليم دفاتر استمارات الصادرالتى لم يتم استخدامها لفروع المركزي وارسال رواجع استمارات الصادر الورقية التى يتم تنفيذها خلال فترة توقف النظام الالكتروني الى ادارة النقد اﻻجنبي فى شكل ملف اكسل بها .

وجاء فى المنشور ان اجراءات اعادة اطلاق نظام الصادر والواردالالكتروني تأتى فى اطار اعادة تشغيل اﻻنظمة المصرفية ومساعيه لتعافى الجهاز المصرفى واستقرار العمل فيه.

ووجه المنشور سلطات الجمارك بعدم قبول اي استمارات صادر ورقي واكمال اجراءات الصادروفقا لمنشور ادارة السياسات وايقاف اصدار عقودات ورخص الصادر الورقية من وزارة التجارةوالاستعاضة عنها الكترونيا وادخال الاسعار الجديدة للسلع فى نظام الصادر والوارد الالكتروني فى حالة تحديث اﻻسعار.

وطالبت المصارف التجارية بانشاء استمار استيراد الكترونية مناظرة ﻻي استمارة ورقية واستلام استمارة اﻻستيراد الورقية الصادرة من المصرف الى عملائه والتى لم يتم تقديمها الى سلطات الجمارك واستخراج الكترونية بدﻻ عنها.